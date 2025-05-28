15 часов без электричества: рязанка пожаловалась на отсутствие света на одной из улиц

Жители улицы Боголюбова в Рязани уже больше 15 часов остаются без электричества. Об этом РИА «7info» сообщила читательница.

По словам рязанки, свет на улицах Боголюбова, Белинского, Гражданской, Макаренко, Новой, Большой, Советской армии и других отключили 27 мая в районе 17 часов. В электросети сообщили, что произошла авария, и пообещали устранить последствия в течение 4 часов.

— В 21 час автоответчик электросети стал сообщать об отключении только на улице Боголюбова. И до сих пор говорят, что работы ведутся. Без электричества остаются более 100 домов, — рассказала читательница.

Рязанка сфотографировала трансформатор на улице Боголюбова, чтобы показать, что работы сегодня с утра не ведутся.