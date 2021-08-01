Соседи рассказали подробности убийства девочки полицейским под Самарой

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Жители села Петра Дубрава под Самарой раскрыли детали в истории убийства 15-летней девочки, пишет КП.

По словам сельчан, она была молчаливой, старалась не общаться с соседями.

«Одевалась во все темное, как это говорят – готка. С нами не говорила никогда, будто и говорить вовсе не умела. Опустит голову, буркнет что-то и уходит», – рассказали соседки.

Выяснилось, что ее мать умерла, девочка была во втором классе. Она стала жить с отцом и тетей. Подруга убитой девочки отметила, что она ссорилась с родителем. Школьница училась средне, бывали и «двойки», рисовала, увлекалась аниме, часто ездила по магазинам. Подружки удивлялись, откуда столько денег у подростка из небогатой семьи.

«Мы слышали, что у нее был постоянный парень. У него имя нерусское какое-то, он школу давно закончил, мы его лично не знаем», – пояснили соседские мальчишки.

Подозреваемый – 42-летний подполковник полиции, отец троих детей. Соседи называют его семью образцовой, а самого мужчину – настоящим семьянином.

Источник пояснил, что полицейский нечаянно сбил девочка, а она начала кричать. В итоге водитель вышел из себя и убил ее, чтобы замести следы.

Знакомые девочки предположили, что с ней встречался сын подполковника. По их мнению, школьница могла шантажировать парня.

Следователи пояснили, что данные о близких отношениях подростка и мужчины не соответствуют действительности. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.