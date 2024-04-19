Пятница, 19 апреля, 2024

123 станции и остановочных пунктов подготовят рязанские железнодорожники к летнему сезону

Автор: 7info7

Опубликовано

Рязанские железнодорожники ведут комплексную подготовку пассажирской инфраструктуры к сезону летних массовых перевозок. На 123 станциях и остановочных пунктах проводится уборка платформ, ограждений, скамеек, урн, навигационных указателей и обновление покраски.  

На вокзалах промываются входные, турникетные и кассовые зоны, остановочные павильоны, в пешеходных тоннелях – стены и полы, сходы из них на платформы и городскую территорию, а также наружные блоки кондиционеров.  

Для промывки стеклянных фасадов зданий вокзалов будут привлекаться бригады промышленных альпинистов.

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