123 станции и остановочных пунктов подготовят рязанские железнодорожники к летнему сезону

Рязанские железнодорожники ведут комплексную подготовку пассажирской инфраструктуры к сезону летних массовых перевозок. На 123 станциях и остановочных пунктах проводится уборка платформ, ограждений, скамеек, урн, навигационных указателей и обновление покраски.

На вокзалах промываются входные, турникетные и кассовые зоны, остановочные павильоны, в пешеходных тоннелях – стены и полы, сходы из них на платформы и городскую территорию, а также наружные блоки кондиционеров.

Для промывки стеклянных фасадов зданий вокзалов будут привлекаться бригады промышленных альпинистов.