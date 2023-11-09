1125 рязанцев получили путевки на санаторно-курортное лечение от Соцфонда

В этом году 1125 льготников воспользовались правом на санаторно-курортное лечение, в том числе 280 детей с инвалидностью и сопровождающих их лиц. На обеспечение этих целей региональное Отделение СФР направило более 36,4 миллиона рублей.

Жители региона побывали в санаториях Рязанской и Тульской областей, а также в Краснодарском крае, Республике Крым, и в здравницах Кавказских Минеральных Вод.

Правом на получение путевки на санаторно-курортное лечение обладают федеральные льготники (не отказавшиеся от набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения) при наличии определенных медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. Путёвки на санаторно-курортное лечение предоставляются строго в порядке очерёдности, которая формируется в соответствии с датой подачи соответствующего заявления в ОСФР Рязанской области.

Длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, для граждан с инвалидностью с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.

Для получения путевки на санаторно-курортное лечение нужно предоставить заявление, документ, подтверждающий личность, и оригинал медицинской справки по форме № 070/у. Подать указанные документы можно лично в клиентских службах регионального Отделения СФР, отправить в форме электронного документа на портале Госуслуг, в МФЦ, отправить по почте в Отделение СФР Рязанской области (390006 г.Рязань, ул. Свободы, 53).

Посмотреть свой номер в очереди на санаторно-курортное лечение можно, перейдя по ссылке https://social-insurance.sfr.gov.ru/r62/. Для этого нужно ввести одиннадцать цифр страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) без пробелов.