«112»: на Кубани 16-летнюю девочку убил родной дядя

В Тихорецке в Краснодарском крае нашли 16-летнюю студентку, в ее убийстве подозревают родного дядю, пишет телеграм-канал «112».

Девушка пропала два дня назад. Ее тело обнаружили возле станицы Фастовецкая в лесополосе.

По версии следствия, 40-летний мужчина и племянница ехали в одной машине к родственникам. Во время поездки они поругались.

В итоге злоумышленник заехал в лес, где задушил родственницу. Затем он спрятал тело под ветками. Мужчину уже задержали, возбуждено дело.