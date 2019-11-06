В Рязани обсудили летний отдых детей и ужесточение требований к оздоровительным лагерям

В среду, 6 ноября, в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького расширенное заседание по вопросам детской оздоровительной кампании 2019 года. Участие в нем приняли представители власти, прокуратуры, регионального ГУ МЧС, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области и образовательных учреждений.

– Воспитание детей в лагерях должно стать продолжением воспитания ребенка в семье и школе. Детям необходимо постоянно чувствовать к себе внимание. Работу этом году провели на высоком уровне и всеми службами был обеспечен качественный отдых для ребят. Мы должны не хуже, а может и лучше, к 2020 году организовать отдых нашим детям, – отметил заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев.

В этом году на оздоровительную кампанию детей выделили около 345 млн. рублей, увеличив его на 2,3 %. Всего в детских лагерях различного профиля уже отдохнули более шестидесяти тысяч детей.

За летний период в лагерях прошло более 400 проверок и выявлено 416 нарушений санитарного законодательства.

– Мы с вами понимаем, что нарушений выявлено достаточно много. Поэтому в рамках подготовки к новому оздоровительному сезону необходимо предусмотреть все виды работ, которые позволят нам, если уж не избавиться от всех нарушений, то хотя бы минимизировать, – подчеркнула министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

Стоит отметить, что в настоящее время произошли изменения в федеральном законодательстве. Устанавливается новый механизм формирования реестра оздоровительных организаций (ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Теперь, чтобы попасть в реестр, нужно представить все разрешительные документы со стороны контролирующих организаций. С 1 июля 2020 года на организации, осуществляющие свою деятельность, но, которых нет в реестре, будут налагаться штрафы в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей.

Также на заседании наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса на лучшую программу организации отдыха детей.