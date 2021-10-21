Звезду роликов о Наливкине отправили в колонию общего режима

Актриса Лариса Кривоносова, которая стала популярной после роли в сатирических интернет-роликах о вымышленном главе Уссурийска Виталии Наливкине отправится в колонию общего режима, пишет КП.

Выяснилось, что причиной этому стало Приморью нарушение женщиной административных ограничений.

Как стало известно, в апреле 2017 года Кривоносова досрочно вышла из тюрьмы за намеренное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако она продолжила нарушать общественный порядок и безопасность.

Отметим, что артистка проведет в местах не столь отдаленных три месяца.

Ранее Кривоносову арестовали на десять суток и выписали ей штраф в тысячу рублей за ношение формы сотрудника полиции. Она, как предполагается, парадировала представителя МВД России Ирину Волк.