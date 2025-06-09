Журналисты заметили изменения во внешности экс-главы Курской области в СИЗО

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сильно похудел, находясь с СИЗО, обратили внимание журналисты 46ТВ.

В понедельник Мещанский районный суд Москвы продлил экс-главе региона и его первому заместителю Алексею Дедову арест на три месяца.

«Надо сказать, что оба Алексея — и Смирнов, и Дедов — за время пребывания под арестом похудели и постройнели», — говорится в публикации.

По словам журналистов, фигуранты встретили решение «со спартанским спокойствием».

Смирнова и Дедова обвиняют в хищении денег при строительстве фортификационных сооружений.