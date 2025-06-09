Журналисты заметили изменения во внешности экс-главы Курской области в СИЗО

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сильно похудел, находясь с СИЗО, обратили внимание журналисты 46ТВ.
В понедельник Мещанский районный суд Москвы продлил экс-главе региона и его первому заместителю Алексею Дедову арест на три месяца.
По словам журналистов, фигуранты встретили решение «со спартанским спокойствием».
Смирнова и Дедова обвиняют в хищении денег при строительстве фортификационных сооружений.
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