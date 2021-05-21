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Пятница, 21 мая, 2021
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Житель Орла отсудил у кофейни «Travelers Coffee» 10 000 рублей

Елена Лобанова
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Житель Орла взыскал с местной популярной кофейни «Travelers Coffee» 10 000 рублей. Приговор вынес советский районный суд. Об этом сообщает «Вечерний Орел«. 

Мужчина пришел в заведение вместе с женой. Там он заказал себе бизнес-ланч. Во время еды орловец поделился капучино со своей женой. Официант это заметил и сделал ему замечание. 

— Работник кафе подчеркнул, что пить кофе по бизнес-ланчу может только клиент, заказавший обед. В противном случае за кофе необходимо доплатить. При этом вместе с бизнес-ланчем кофе стоит 59 рублей, а отдельно — 169 рублей, — говорится в сообщении. 

Когда же клиент оплачивал заказ, то увидел в чеке 169 рублей за кофе. Он обратился с жалобой в Роспотребнадзор. После проверки официанта привлекли к административной ответственности за обсчет потребителя. 

В суде истец просил взыскать с кофейни штраф, моральный вред и затраты на адвоката. Суд обязал заведение заплатить 2 000 рублей морального вреда, 1 000 рублей штрафа и 7 000 рублей судебных расходов.

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