Вторник, 23 августа, 2022
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Женщина погибла при падении с опоры ЛЭП в Кирове

Фото: скриншот из видео

В Кирове 23 августа женщина погибла при падении с опоры ЛЭП на улице Уральской.

В соцсетях сообщали, что находившаяся в неадекватном состоянии девушка находилась наверху около двух часов, затем на глазах многочисленных очевидцев упала вниз.

РИА Новости, ссылаясь на региональное следственное управление СК РФ, сообщает, что инцидент случился около 19 часов. Следователи проводят проверку.

В местных соцсетях пишут, что женщина жила недалеко от места происшествия, её дети ходили в детский сад.

После падения пострадавшая осталась жива, но через непродолжительное время скончалась в машине скорой помощи.

Видео: t.me/kirov_live_top

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