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Четверг, 13 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Железнодорожники модернизировали линию связи на перегоне Кустаревка – Свеженькая в Рязанской области

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Image by wirestock on Freepik

В Рязанской области на перегоне Кустаревка – Свеженькая Московской железной дороги, протяженностью 32 км, проведена модернизация линии связи.

Так, в ходе работ была проложена новая подземная магистральная кабельная линия взамен воздушной, что позволило организовать цифровые каналы обмена информацией с использованием современных систем передачи данных.

Кроме того, для обеспечения качественной и надежной радиосвязи установлены новые мачты высотой 25 метров с приемопередающими антеннами. Резервное электроснабжение устройств связи будет поддерживать фотоэлектростанция на основе солнечных батарей.

Реализация проекта позволила повысить надежность и качество технологической связи.

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