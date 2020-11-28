Женщина задушила нижним бельем соседку, которая назвала ее «разведенкой»

В Самаре предъявлено обвинение местной жительнице в убийстве и краже, пишет портал «КП».

Уточняется, что в 1991 году она вышла замуж, но брак был недолгий.

Сообщается, что соседка из года в год напоминала ей, что «часики-то тикают», «с годами не молодеешь». Последней каплей стало слово «разведенка», брошенное женщиной в адрес злоумышленницы. После этого женщины сцепились, катались по полу, били друг друга. Затем дама ударила жертву электрическим чайником по голове.

Когда та перестала сопротивляться, обвиняемая пошла в спальню, взяла черные трусы, разрезала их ножом и задушила соседку.

«Для нее было нормально напомнить мне, что мои родители ждут внуков, а я «все никак». Или спросить меня, не беременна ли я, стоило мне чуток поправиться. А еще спрашивать «Как твоя личная жизнь? Все никак? Я ее обычно обрывала словами «не ваше дело» и уходила. Но в этот раз все зашло слишком далеко?» – рассказала обвиняемая.

По версии следствия, кроме бутылок с алкоголем, злоумышленница забрала из кошелька потерпевшей купюру в 1000 рублей. Теперь ей грозит суровое наказание: от 6 до 15 лет лишения свободы.