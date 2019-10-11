Защищая зятя от судебного пристава, тёща взяла в руки топор

В городе Вытегре Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней местной жительницы, её подозревают в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщил сайт регионального следственного управления СК РФ.



По версии следствия, преступление было совершено 5 сентября 2019 года на улице Цюрупы в Вытегре. Женщина встретила на крыльце своего дома судебного пристава, который пришёл, чтобы доставить в суд её зятя. Мужчине собирались заменить условное наказание на реальное за невыплату алиментов на содержание детей от первого брака. Подозреваемая взяла топор и замахнулась им на судебного пристава, «высказав ему при этом угрозу применения насилия».



Несмотря на это, пристав всё же доставил мужчину в суд, где было принято решение о лишении его свободы.

