Парень швырнул полено в машину пенсионера, который надоедал ему нотациями

Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Горно-Алтайска, который подозревается в повреждении автомобиля Toyota Camry 68-летнего жителя села Карасук, пишет портал «Новости Горного Алтая».

В полицию заявил сам пенсионер. Он заявил, что неизвестные повредили его машину, у которой было разбито заднее стекло, а также боковое зеркало заднего вида. Причиненный ущерб заявитель оценил в 46 тысяч рублей.

Выяснилось, что к этому причастен ранее судимый молодой человек. Он довольно часто приезжает в Карасук к бабушке, чтобы помогать, однако страдает алкоголизмом.

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Неподалеку проживает пожилой мужчина, который не упускает случая сделать замечание парню по поводу его тяги к спиртному.

Утомленный постоянными нотациями пьяный мужчина, проходя мимо дома пенсионера и, поднял лежащее на земле полено и бросил в автомобиль сельчанина. Потерпевший, обнаружив причиненный машине ущерб, немедленно побежал в полицию.