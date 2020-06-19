Банк «Открытие» в Липецке повышает качество обслуживания клиентов бюджетной сферы

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Банк «Открытие» один из крупнейших банков, реализующих зарплатные проекты в Липецкой области. Сотрудничество ведется с ключевыми промышленными и инфраструктурными компаниями. Региональным подразделением банка по состоянию на 1 июня выдано более 7 тысяч пластиковых карт, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года. На данный момент более 23% зарплатных клиентов относятся к бюджетной сфере, 15% — медицинский персонал региона.

В качестве зарплатной карты банк предлагает свой флагманский продукт – Opencard. Карта дает возможность зарабатывать на повседневных расходах. В рамках бонусной программы «Друг» можно самостоятельно выбрать подходящий вариант кэшбэка: до 3% за любые покупки по карте или до 11% в выбранной категории (на АЗС и транспорте, в кафе и ресторанах, аптеках и салонах красоты или за отели и билеты) + до 1% – за остальные покупки. Категорию можно менять раз в месяц в мобильном или интернет-банке в зависимости от текущих потребностей и предпочтений.

«В последнее время интерес к зарплатным проектам нашего банка у сотрудников бюджетной сферы возрастает. 15% клиентов на данный момент составляют медицинские работники. И сегодня мы отмечаем их профессиональный день. Нашими партнерами в регионе являются несколько медицинских учреждений. Мы благодарим их за выбор нашего банка и надеемся на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество в будущем. Ведь зарплатная карта — это не только финансовый инструмент. Это ключ к нашим самым выгодным предложениям. Например, зарплатным клиентам мы даем специальные льготные условия кредитования. Т.е. ипотеку или кредит на любые цели можно будет получить дешевле, быстрее и проще. Мы также поможем подобрать программу рефинансирования кредитов, полученных в других банках»,- подчеркнула Светлана Ермакова, управляющий банка «Открытие» в Липецке.