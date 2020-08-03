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Новости мираОбщество

Врач назвал лучшие каши для детей и взрослых

7info
Изображение katetsib с сайта Pixabay

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik рассказал, какие каши лучше употреблять детям, а какие взрослым. 

Гинзбург подтвердил, что каши полезны, особенно для детей. У них некоторые виды этого блюда стимулируют мозговую деятельность. 

По словам медика, для детей утром лучше съесть манную или рисовую кашу. Они быстро повышают уровень сахара в крови, мозг ребёнка начинает работать лучше.

В то же время, взрослым стоит быть осторожными с сахаром – для них он фактор риска. Людям старшего возраста Гинзбург рекомендует есть овсянку. Кроме того, что уровень сахара после её употребления растёт не так быстро, овсяная каша содержит больше пищевых волокон, больше пребиотического действия, которое улучшает нашу микрофлору.

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