Видеокамера домофона записала момент аварии на улице Яна Берзина в Липецке

Момент аварии в Липецке записала камера видеодомофона, установленная на одном из домов по улице Яна Берзина. Соответствующая запись появилась в группе ВК «ЧП 48 Липецк. Новости«.

На видео можно увидеть, что легковушка на огромной скорости въезжает в дворовую территорию. Водитель, не справившись с управлением, влетел в припаркованный автомобиль. От удара вторая машина покатилась вниз, а виновная машина чуть не перевернулась.

При этом на записи видно, что этот самый момент по дороге идет взрослый человек с ребенком. Пешеходы вовремя успели отпрыгнуть, поэтому автомобиль их не задел.

По предварительной информации, ДТП обошлось без жертв.