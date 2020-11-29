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Видеокамера домофона записала момент аварии на улице Яна Берзина в Липецке

Елена Лобанова

Момент аварии в Липецке записала камера видеодомофона, установленная на одном из домов по улице Яна Берзина. Соответствующая запись появилась в группе ВК «ЧП 48 Липецк. Новости«. 

На видео можно увидеть, что легковушка на огромной скорости въезжает в дворовую территорию. Водитель, не справившись с управлением, влетел в припаркованный автомобиль. От удара вторая машина покатилась вниз, а виновная машина чуть не перевернулась. 

При этом на записи видно, что этот самый момент по дороге идет взрослый человек с ребенком. Пешеходы вовремя успели отпрыгнуть, поэтому автомобиль их не задел. 

По предварительной информации, ДТП обошлось без жертв.

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