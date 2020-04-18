В Башкирии осудили поступок врачей, сбежавших из больницы

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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что медики, которые сбежали из Республиканской больницы в Уфе, поступили неэтично, пишет РИА Новости.

«К сожалению, это наши коллеги. В отношении них проводятся мероприятия по недопущению распространению новой коронавирусной инфекции», – отметил он.

Ранее сообщалось, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу больницы, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию. Суд принудительно вернул шестерых из них в РКБ. Ответчики говорили о том, что их официально отпустили на домашнюю самоизоляцию.