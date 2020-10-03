Росприроднадзор призвал уголовно наказать виновных в загрязнении на Камчатке

Виновные в экологической катастрофе на Камчатке должны быть привлечены к ответственности по УК, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Об этом сообщает газета «Московский Комсомолец».

Ведомство готово сотрудничать со следователями и предоставить результаты проб, сделанных на месте ЧП.

Ранее в СК рассказали о проверке сведений о разливе нефтепродуктов вблизи пляжей Авачинского залива. Сообщалось о массовой гибели морских животных.

Изначально находящиеся там серферы сообщили, что при контакте с водой у них начались проблемы со здоровьем. По одной из версий, разлив топлива произошел из-за течи у одного из коммерческих танкеров. Вероятно, нефтепродукты попали в океан из реки.

Накануне журналист Юрий Дудь опубликовал кадры нефтяного пятна, замеченного жителями Камчатки недалеко от побережья в Тихом океане.