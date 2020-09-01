Работница кафе забросала клиентов пивными кружками в Сочи

В Сочи произошел конфликт между сотрудницей одного из кафе и его клиентами. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Появилось видео с места событий.

На кадрах видно, как группа отдыхающих ругается с работницей кафе, после чего женщина обливает клиентов пивом. Кроме того, она бросала в них пивные кружки и все, что попадалось под руку.

Скандал разгорелся на пляже Коралл в Адлерском районе. По предварительной версии, работницу кафе возмутила шумная компания, которая слушала музыку на первом этаже кафе. После этого женщина со второго этажа вылила на них ведро воды и попала на младенца.

«Отец пошел разбираться, все разнес, потом она стала кидать в них все, что попадается под руку. В общем, треш там был», – рассказал очевидец.