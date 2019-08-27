Под Костромой автоприцеп оторвался от машины и устроил ДТП с пострадавшими

26 августа на трассе «Судиславль – Галич – Чухлома» случилось массовое ДТП. Авария произошла на 12-ом километре автодороги из-за автомобильного прицепа.

48-летний мужчина ехал на автомашине Toyota с прицепом, который на ходу отсоединился от иномарки. Грузовая платформа вылетела на полосу встречного движения и врезалась в седан КIA Cerato и универсал Skoda Yeti.

В результате происшествия травмированными оказались 22-летний автомобилист, который управлял корейским седаном, а также пассажир его автомобиля. По факту случившегося ведется расследование, сообщает k1news.ru.

Фото: УГИБДД по Костромской области