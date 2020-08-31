Отчим убил пасынка из-за сутулой спины в Омской области

Омский областной суд вынес приговор 30-летнему жителю села Новологиново, которого обвиняют в убийстве 7-летнего пасынка, пишет портал «Om1.ru»

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Сообщается, что мужчина остался присматривать за двумя пасынками, 5 и 7 лет, когда их мать была на работе. Отчиму не понравилось, что, когда старший мальчик делал уроки, он сутулится. Тогда злоумышленник ударил первоклассника ремнем, после чего схватил его за ворот рубашки и за пояс и стал трясти.

Мужчина держал мальчика в подвешенном состоянии около трех минут. В итоге ребенок задохнулся. После этого отчим уложил его на диван, чтобы со стороны казалось, что малыш просто уснул. Сам он пустился в бега.

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В последнем слове мужчина попросил прощения у родных мальчика и заявил, что не хотел его убивать.

«Наоборот хотел помочь», — признался мужчина.

Мужчина отправится в колонию строгого режима на 13 лет. Кроме того, он должен будет выплатить матери убитого 500 тысяч рублей.