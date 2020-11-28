Обиженная женщина задушила трусами соседку, назвавшую ее «разведенкой»

Мастер маникюра из Самары пришла на чаепитие к соседке, но во время разговора между женщинами завязался конфликт, в результате которого гостья задушила хозяйку трусами, пишет «КП».

Причиной ссоры стали обвинения в неудачной личной жизни. Женщина, которая была старше, регулярно обвиняла соседку в том, что у нее нет детей, и обзывала «разведенкой».

Женщина приводило в пример свою семью: муж, сын, невестка, внуки. Она считала, что в этом заключается женское счастье.

Сообщается, что во время очередного конфликта на этой почве обиженная дама набросилась на обидчицу. Она начала бить соседку по голове раскаленным чайником. Потерпевшая потеряла сознание. После этого злоумышленница нашла в шкафу трусы соседки, разрезала их и задушила ее.

Женщина признала свою вину, сейчас она ожидает приговора в СИЗО. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.