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На этой неделе в Липецке отремонтируют сразу 16 улиц

Елена Лобанова

На этой неделе ямочный ремонт проведут на 16-ти липецких улицах. Об этом пишет пресс-служба городской администрации. 

Так, работы проведут на улицах 8 Марта, Папина, Станционная, Толстого, Катукова, Московская, Ангарская, Опытная, Юношеская, Монтажников, 50 лет НЛМК, Терешковой, Скороходова, Пушкина, Горького, и на перекрёстке улицы Стаханова с проспектом 60-летия СССР. 

 Современные технологии позволяют укладывать асфальт в холодное время года. Так, начальник управления благоустройства Алексей Романчукевич отметил, что теперь все ремонтные работы будут проводить с использование литого асфальтобетона. 

— К новым технологиям мы перешли из-за того, что среднесуточная температура воздуха в городе уже давно не поднимается до +5 градусов. А главной особенностью литой асфальтобетонной смеси является наличие массовое доли битумосодержащих материалов в ее составе. При этом температура этой смеси достигает 250 градусов.  Всё это позволят проводить работы даже при морозе до – 10 градусов, — подчеркнул Романчукевич. 

Работы с использование литого асфальта — временная мера. Ее применяют для устранения аварийных участков до наступления тепла. А затем ремонт выполняют с помощью горячего асфальта или карт.  

Всего на этой неделе сотрудники планируют отремонтировать покрытие на участках общей площадью 450 квадратных метров.

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