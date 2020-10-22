Мужчина из-за пустяка проломил череп ребенку-инвалиду в Челнах

В Набережных Челнах перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Об этом пишет портал «KazanFirst».

Инцидент произошел 16 августа. Сообщается, что двое мальчиков решили построить шалаш, для чего собрали ветви. Идя по тротуару мимо дома, один из них задел веткой окно на первом этаже.

После этого из квартиры вышел 26-летний мужчина, схватил мальчика за шиворот и горло, после чего бросил на асфальт. В результате падения у 11-летнего мальчика-инвалида оказалась проломлена затылочная кость. Вину злоумышленник не признал. Сейчас он находится под стражей.

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение. Также в суд направят иск о взыскании затрат на лечение потерпевшего.