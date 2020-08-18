Мать пыталась убить дочь накануне ее свадьбы в Крыму

В Красноперекопске 50-летняя женщина нанесла своей 32-летней дочери ножевое ранение накануне свадьбы. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что мать была против переезда девушки в другой населенный пункт. Она не хотела расставаться с внуком, которого дочь планировала увезти с собой. На почве этой ситуации между ними происходили конфликты. В ходе одного из них мать у подъезда дома, где проживала пара, нанесла дочери ножевое ранение в область живота.

Пострадавшую своевременно доставили в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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По ходатайству следствия судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 50-летней женщины возбуждено уголовное дело.