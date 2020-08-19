Маньяк подбежал к девочке и воткнул нож в спину в Анапе

Газета «Московский Комсомолец» рассказала о вопиющем инциденте, который произошел в 12-м микрорайоне Анапы.

Сообщается, что девочка шла в библиотеку с подругой, когда на них был совершено нападение. Злоумышленник подбежал к 12-летней школьнице и ударил ее ножом в спину, а потом в живот. После этого мужчина средних лет убежал. Сейчас ребенку оказывают помощь в больнице. Ее подруга получила психологическую травму.

Отметим, что мужчина был задержан. Им оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Его направят на психолого-психиатрическую экспертизу.