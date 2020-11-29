30 ноября на более 30-ти улицах Липецка отключат холодную питьевую воду и свет

В понедельник, 30 ноября, в Липецке отключат воду и свет сразу на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба Липецкой городской энергетической компании.

— Профилактические и ремонтные работы необходимы для повышения качества и бесперебойного электроснабжения и водоснабжения липчан, модернизации оборудования, для уменьшения случаев аварийных отключений на сетях с повышенным износом, — говорится в сообщении.

Так, с 9:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:

Улица Минская;

Улица Городовикова;

Улица Ю.Смирнова;

Улица Солнечная;

Улица Медицинская;

Улица Заводская;

СНТ «Машиностроитель»;

Улица Крайняя, дома № 1 ,3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14;

Улица Циолковского, дома № 40,38;

Улица Терешковой,дом № 42;

Улица Ушинского, дом № 12;

Переулок Больничный, дома № 1, 2, 3, 4;

Переулок Челюскинцев, дома № 1, 2, 3, 4.

Также в этот день у некоторых липчан не будет воды. При этом городские службы предупредили, что после окончания ремонтных работ питьевая вода может быть мутной.

Так, с 10:00 до 20:00 водоснабжение отключат по адресам:

Улица Фестивальная, дома № 1, 3.

Подвоз воды будет осуществляться к дому №1 по улице Фестивальной.

Улица Арсеньева, дом № 38а;

Улица Баумана;

Улица Семенова-Тян-Шанского;

Улица Бабушкина;

Улица Бардина;

Улица Богатырская;

Улица Пирогова;

Переулок Чугунный;

Улица Былинная;

Улица Хабарова;

Переулок Ракетный;

Улица Кочеткова;

Переулок Болотникова;

Переулок Ермака;

Улица Д. Бедного;,

Переулок Теплый;

Переулок Полтавский;

Улица Третьякова;

Переулок Курчатова;

Переулок Свободный;

Переулок Речной;

Улица Булавина;

Улица Арсеньева.

Подвоз воды будет осуществляться к дому №38 по улице Арсеньева.

Улица Филипченко, дома № 1, 3.

Подвоз воды будет осуществляться к дому №3 по улице Филипченко.