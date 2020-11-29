30 ноября на более 30-ти улицах Липецка отключат холодную питьевую воду и свет

В понедельник, 30 ноября, в Липецке отключат воду и свет сразу на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба Липецкой городской энергетической компании.
Так, с 9:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:
- Улица Минская;
- Улица Городовикова;
- Улица Ю.Смирнова;
- Улица Солнечная;
- Улица Медицинская;
- Улица Заводская;
- СНТ «Машиностроитель»;
- Улица Крайняя, дома № 1 ,3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14;
- Улица Циолковского, дома № 40,38;
- Улица Терешковой,дом № 42;
- Улица Ушинского, дом № 12;
- Переулок Больничный, дома № 1, 2, 3, 4;
- Переулок Челюскинцев, дома № 1, 2, 3, 4.
Также в этот день у некоторых липчан не будет воды. При этом городские службы предупредили, что после окончания ремонтных работ питьевая вода может быть мутной.
Так, с 10:00 до 20:00 водоснабжение отключат по адресам:
- Улица Фестивальная, дома № 1, 3.
Подвоз воды будет осуществляться к дому №1 по улице Фестивальной.
- Улица Арсеньева, дом № 38а;
- Улица Баумана;
- Улица Семенова-Тян-Шанского;
- Улица Бабушкина;
- Улица Бардина;
- Улица Богатырская;
- Улица Пирогова;
- Переулок Чугунный;
- Улица Былинная;
- Улица Хабарова;
- Переулок Ракетный;
- Улица Кочеткова;
- Переулок Болотникова;
- Переулок Ермака;
- Улица Д. Бедного;,
- Переулок Теплый;
- Переулок Полтавский;
- Улица Третьякова;
- Переулок Курчатова;
- Переулок Свободный;
- Переулок Речной;
- Улица Булавина;
- Улица Арсеньева.
Подвоз воды будет осуществляться к дому №38 по улице Арсеньева.
- Улица Филипченко, дома № 1, 3.
Подвоз воды будет осуществляться к дому №3 по улице Филипченко.