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30 ноября на более 30-ти улицах Липецка отключат холодную питьевую воду и свет

Елена Лобанова

В понедельник, 30 ноября, в Липецке отключат воду и свет сразу на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба Липецкой городской энергетической компании. 

— Профилактические и ремонтные работы необходимы для повышения качества и бесперебойного электроснабжения и водоснабжения липчан, модернизации оборудования, для уменьшения случаев аварийных отключений на сетях с повышенным износом, — говорится в сообщении. 

Так, с 9:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам: 

  • Улица Минская; 
  • Улица Городовикова; 
  • Улица Ю.Смирнова;
  • Улица Солнечная;
  • Улица Медицинская; 
  • Улица Заводская;
  • СНТ «Машиностроитель»; 
  • Улица Крайняя, дома № 1 ,3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14;
  • Улица Циолковского, дома № 40,38; 
  • Улица Терешковой,дом № 42;
  • Улица Ушинского, дом № 12; 
  • Переулок Больничный, дома № 1, 2, 3, 4; 
  • Переулок Челюскинцев, дома № 1, 2, 3, 4.

Также в этот день у некоторых липчан не будет воды. При этом городские службы предупредили, что после окончания ремонтных работ питьевая вода может быть мутной. 

Так, с 10:00 до 20:00 водоснабжение отключат по адресам: 

  • Улица Фестивальная, дома № 1, 3. 

Подвоз воды будет осуществляться к дому №1 по улице Фестивальной.  

  • Улица Арсеньева, дом № 38а; 
  • Улица Баумана; 
  • Улица Семенова-Тян-Шанского; 
  • Улица Бабушкина;
  • Улица Бардина;
  • Улица Богатырская; 
  • Улица Пирогова;
  • Переулок Чугунный;
  • Улица Былинная; 
  • Улица Хабарова;
  • Переулок Ракетный;
  • Улица Кочеткова; 
  • Переулок Болотникова; 
  • Переулок Ермака;
  • Улица Д. Бедного;, 
  • Переулок Теплый;
  • Переулок Полтавский; 
  • Улица Третьякова; 
  • Переулок Курчатова;
  • Переулок Свободный; 
  • Переулок Речной;
  • Улица Булавина; 
  • Улица Арсеньева.

Подвоз воды будет осуществляться к дому №38 по улице Арсеньева. 

  • Улица Филипченко, дома № 1, 3.

Подвоз воды будет осуществляться к дому №3 по улице Филипченко.

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