Врио рязанского губернатора поручил приостановить продажу участка в Агропроме.

Павел Малков на заседании областного правительства попросил власти города приостановить торги. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Участок на 17 гектар выставляется на торги не впервые. Если жители волнуются, надо разбираться, – сказал врио главы Рязанской области.

Павел Малков: «Вместе разберёмся, что там происходит, что там с лесами, какие постройки есть на территории, какие варианты использования»

Участок в Агропроме в ближайшее время осмотрит правительственная комиссия и предложит варианты решения, – отметил Павел Малков.

Аукцион по продаже земли бывшей воинской части в Агропроме должен был состояться 19 июля. Рязанские активисты говорят, что сейчас там несколько тысяч деревьев, в том числе более 1600 дубов. Эта зелёная зона защищает микрорайон и Дашково-Песочню от промышленных выбросов Южного промузла.