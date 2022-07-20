Врио губернатора Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании регионального парламента

В заключительном заседании весенней сессии регионального парламента, которое состоялось 20 июля, принял участие врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Выступая перед депутатами, врио главы региона подчеркнул, что работа областной Думы проходила в сложных условиях, когда страна столкнулась с масштабными, беспрецедентными вызовами и санкционным давлением, но была выполнена ответственно и профессионально, в результате чего было создано правовое поле для поддержки граждан и экономики.

– И на сегодняшнем заседании приняты очень важные решения. При поддержке депутатов Госдумы РФ от Рязанской области, в первую очередь, А.М. Макарова, регион дополнительно получил более 2 млрд. рублей, – аргументировал Павел Малков. — При вашем активном участии средства будут направлены на решение значимых для региона проблем, в числе которых – финансирование дорожной деятельности, стабилизация рынка труда, пополнение фондов развития промышленности, поддержка создания современной спортивной инфраструктуры, укрепление системы соцзащиты, развитие первичного звена здравоохранения.

Говоря о результатах законотворческой деятельности, он отметил, что за отчётный период принято более 50 законов, среди стратегически значимых – бесплатное обеспечение системами мониторинга крови детей с сахарным диабетом, помощь медикам, семьям с детьми, предпринимателям.

Также Павел Малков акцентировал внимание на конструктивной совместной работе с депутатами Рязанской областной Думы, поддержке инициатив, с которыми Правительство области выходило на федеральный уровень:

– Мы вместе решаем такие важные задачи, как обеспечение жильем детей-сирот. Внесены изменения в закон. Теперь процедура покупки ускорена, и квартиры получат более 400 человек. Кроме того, принят закон, который позволяет достроить проблемные жилые дома. Новый закон позволяет привлечь для завершения строительства нового инвестора и восстановить нарушенные права людей.

В числе значимого направления деятельности регионального парламента врио губернатора назвал «правительственные часы» по самым актуальным для региона темам:

– Эффективный механизм нашего взаимодействия – «правительственные часы». Только в течение весенней сессии обсуждались такие актуальные вопросы, как инвестиционная политика, развитие АПК, малого предпринимательства, спорта, вопросы ветеринарной безопасности, перспективы дорожной сети, модернизация ЖКХ, обеспечение населения чистой водой. Такой формат работы позволяет депутатам задавать вопросы профильным министрам, таким образом, заксобрание постоянно в курсе ситуации и решений, которые принимаются в области.

Завершая выступление, он подчеркнул, что работа парламентариев продолжается в округах, им предстоит сосредоточиться на депутатском контроле ремонта дорог, строительства социальных объектов и объектов благоустройства, капитальном ремонте жилых домов.

Кроме того, Павел Малков поблагодарил депутатов за успешно проделанную работу и выразил уверенность в эффективности и укреплении дальнейшего сотрудничества: