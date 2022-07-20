Врио губернатора Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании регионального парламента
В заключительном заседании весенней сессии регионального парламента, которое состоялось 20 июля, принял участие врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
Выступая перед депутатами, врио главы региона подчеркнул, что работа областной Думы проходила в сложных условиях, когда страна столкнулась с масштабными, беспрецедентными вызовами и санкционным давлением, но была выполнена ответственно и профессионально, в результате чего было создано правовое поле для поддержки граждан и экономики.
Говоря о результатах законотворческой деятельности, он отметил, что за отчётный период принято более 50 законов, среди стратегически значимых – бесплатное обеспечение системами мониторинга крови детей с сахарным диабетом, помощь медикам, семьям с детьми, предпринимателям.
Также Павел Малков акцентировал внимание на конструктивной совместной работе с депутатами Рязанской областной Думы, поддержке инициатив, с которыми Правительство области выходило на федеральный уровень:
В числе значимого направления деятельности регионального парламента врио губернатора назвал «правительственные часы» по самым актуальным для региона темам:
Завершая выступление, он подчеркнул, что работа парламентариев продолжается в округах, им предстоит сосредоточиться на депутатском контроле ремонта дорог, строительства социальных объектов и объектов благоустройства, капитальном ремонте жилых домов.
Кроме того, Павел Малков поблагодарил депутатов за успешно проделанную работу и выразил уверенность в эффективности и укреплении дальнейшего сотрудничества: