Врио губернатора Павел Малков и глава МЧС России Александр Куренков обсудили тушение пожаров в Рязанской области

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прибыл в Рязанскую область. Вместе с врио губернатора министр оценил ситуацию с лесными пожарами в районах области и обсудил на оперативном совещании координацию работ по борьбе со стихией.

На встрече в посёлке Деулино Рязанского района было отмечено, что в регионе продолжает действовать 4 очага лесных пожаров в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах. Их общая площадь превышает 180 га. К настоящему времени не локализованы 2 – в Спасском и Рязанском районах. На тушении задействованы 850 человек, 300 единиц техники, 12 авиабортов МЧС России.

Для защиты поселка Голованово Клепиковского района используется самолет МЧС России Ил-76, который сбросил на горящую территорию 42 тонны воды. Кроме того, в Спасском районе продолжают работать 3 вертолета ГКУ «МАЦ» КА-32 и Ми-26, которыми на данный момент на очаги лесных пожаров сброшено почти 700 т. воды.



Самая большая группировка сил и средств сосредоточена в посёлке Деулино Рязанского района и п. Голованово Клепиковского района. Круглосуточную защиту населенных пунктов и борьбу с огнем обеспечивают свыше 258 человек и более 80 единиц техники, в том числе 2 вертолета: БК-117 и Ка-32.

Александр Куренков поручил обеспечить эффективное применение группировки сил и средств РСЧС и при необходимости своевременно ее наращивать. Активно привлекать добровольную пожарную охрану.

– Прошу организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов с учетом складывающейся пожарной обстановки. Необходимо обеспечить запрет на проведение огневых работ на землях сельхозназначения и возле населенных пунктов с целью недопущения перехода огня на территории лесного фонда. Усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков. Ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации, – дал распоряжения министр.

Врио губернатора отметил, что работа по тушению пожаров ведётся совместно с МЧС, Рослесхозом и другими ведомствами и поблагодарил мэра Москвы и руководителей других регионов, которые оказывают помощь Рязанской области.