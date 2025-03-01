Внучка экс-мэра Самары Тархова улыбалась, рассказывая об убийстве деда

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина слегка улыбалась, когда рассказывала об убийстве деда и бабушки спустя несколько недель после ареста, обратил внимание «АиФ».

В пятницу она призналась, что отравила родственников, заморозила тела с помощью азота, расчленила и выбросила по частям в мусорный контейнер. Она говорила об этом спокойно.

«Скорее всего, действительно, это антисоциальное личностное расстройство без каких-либо моральных принципов. Таких ребят у нас все тюрьмы забиты», — отметил в беседе с изданием психиатр Василий Шуров.

По некоторым данным, Екатерина ранее не могла говорить о содеянном, впав в состояние сопора и утратив дар речи.

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Кроме того, обвиняемой помогал сообщник, он успел скрыться. Мужчину объявили в розыск.