Владимир Путин принял участие в IV съезде РЖД

15 декабря в Москве состоялся IV съезд компании РЖД, ключевой темой которого стало развитие железных дорог в контексте обеспечения социально-экономических интересов России.

В международном центре Самбо собралось около 2000 тысяч делегатов со всей России. В мероприятии помимо железнодорожников также приняли участие представители органов власти, бизнеса, профсоюзных и ветеранских организаций.

Перед собравшимися выступил Президент России Владимир Путин.

— Наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и западном направлениях, надёжно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья и комплектующих на оборонные предприятия. В прошлом году РЖД в кратчайшие сроки перестроила логистику и смогла направить дополнительные грузопотоки на Дальний Восток, к северным и южным портам. Тем самым внесла огромный вклад в отражение санкционных атак против страны, — заявил Глава государства.

Обращаясь к делегатам съезда и журналистам генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров особенно подчеркнул технические достижения компании.- В соответствии с поручением Президента страны мы развернули проектные работы по созданию магистрали, включая разработку отечественного высокоскоростного поезда. Мы трепетно относимся к этому проекту. Это единственный сегмент железнодорожного транспорта, которого не хватает на российских железных дорогах.

— Современное поколение российских учёных, проектировщиков, инженеров, железнодорожников и организаторов производств имеет уникальную возможность доказать свою способность реализовать этот проект, — сказал Олег Белозеров.

На съезде было обнародовано официальное открытие двух стратегически важных железнодорожных объектов. Железнодорожная линия Выходной-Лавна в Мурманской области позволит осуществлять перевозки в морской порт на берегу Кольского залива. Для реализации масштабного проекта было проложено 49,7 километров электрифицированной железнодорожной линии, построено 137 сооружений, самое масштабное из которых — мост длиной 1300 метров через реку Тулома. Благодаря реализованному проекту в порт можно будет доставлять 18 млн. тонн грузов в год. В день проведения съезда был запущен ещё один грандиозный проект — Керакский тоннель, расположенный на Транссибирской магистрали на перегоне Ульручьи-Ковали Амурской области. Существующий тоннель на этой железнодорожной ветке был построен в 1910 году. За более чем вековую историю произошли обводнения грунта, отрицательно влияющие на его состояние, особенно в минусовые температуры.

Несмотря на сложные условия строительства — проходка осуществлялась сквозь два географических разлома, состоящих из крепких горных пород, — объект был вовремя запущен в эксплуатацию. Было выработано около миллиона кубометров выемки, построено две тысячи километров пути и 116 километров связи.

За шесть прошедших с 3 съезда лет компания РЖД перевезла 6,6 миллиардов пассажиров, отправлено 7,4 миллиарда тонн грузов, построено 1237 новых главных путей. Приобретено 3569 локомотивов, закуплено 3602 вагона дальнего сведения, в том числе 633 двухэтажных. Закуплено 1773 вагона моторовагонного подвижного состава, в том числе 1015 вагонов электропоезда «Ласточка». Объём инвестиций составил 4,7 триллионов рублей.