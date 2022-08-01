В Железнодорожном районе Рязани прикрыли наркопритон.

На улице Островского в квартире 48-летнего неработающего мужчины употребляли метадон и героин. Уголовное дело возбуждено против злоумышленника по статье о содержании притонов. Теперь мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Оперативники хорошо знали хозяина квартиры: его уже привлекали к уголовной ответственности за содержание наркопритона. Старую квартиру мужчина продал и приобрёл новую, где собирались его знакомые.

Подозреваемого задержали вместе с гостями. На месте сотрудники полиции нашли шприцы с остатками запрещённых веществ.