В СК рассказали об обвиняемом в убийстве двух девочек в Туве

В следственном комитете РФ раскрыли некоторые подробности убийства двух девочек 9 и 14 лет в Кызыле, сообщают РИА Новости.

Известно, что обвиняемый снимал квартиру у матери сестёр. Причина, по которой он выбросил девочек из окна 8-го этажа, заключается в том, что дети шумели и не реагировали на замечания.

Как выяснили следователи, мужчина вернулся домой около 22 часов. Он несколько раз попросил девочек не шуметь. После этого, около 2-3 часов ночи, обвиняемый вытолкнул одну, а вслед и другую погибшую из окна спальни 8-го этажа.

По данным Telegram-канала Shot, в ту ночь в доме находилась ещё одна 9-летняя девочка, которую не тронули, поскольку она спала.

В мэрии сообщили, что мать сестёр имела судимости и состояла на учете в Республике Хакасия. По данным властей Тувы, она самовольно взяла девочек из опекаемой семьи и увезла в Кызыл.