В Сапожковском районе отремонтировали мост через Мокшу

В Сапожковском районе завершился ремонт железобетонного моста через реку Мошка. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает официальный аккаунт Рязанской области ВКонтакте.

На объекте отремонтировали береговые опоры и пролётные строения, заменили барьерное и перильное ограждения, обновили мостовое полотно, устроили гидроизоляцию и уложили несколько слоёв нового асфальтобетона, обустроили тротуары и подходы.

Мост очень важен для местных жителей: он обеспечивает вывод транзитного транспорта в обход посёлка Сапожок. Кроме того, по нему ежедневно ездит школьный автобус с детьми из близлежащих сёл и деревень.

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