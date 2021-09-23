В Рязани презентовали электронную энциклопедию древних городов

В среду, 23 сентября в рязанской областной научной библиотеке имени Горького открылся пресс-центр IV Международного форума Древних городов и начала работу научно -практическая конференция « Рязанская земля: история, культура, общество».
В конференции участвуют 126 представителей 12 городов России, которые представят уникальные проекты, направленные на сохранение и популяризацию истории родного края.
На пленарном заседании была представлена энциклопедия древних городов.
Об этом главному редактору «7info» Надежде Майоровой рассказала директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина.