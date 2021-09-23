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Четверг, 23 сентября, 2021
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В Рязани презентовали электронную энциклопедию древних городов

7info7
В Рязани презентовали электронную энциклопедию древних городов

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В среду, 23 сентября в рязанской областной научной библиотеке имени Горького открылся пресс-центр IV Международного форума Древних городов и начала работу научно -практическая конференция « Рязанская земля: история, культура, общество».

В конференции участвуют 126 представителей 12 городов России, которые представят уникальные проекты, направленные на сохранение и популяризацию истории родного края.

На пленарном заседании была представлена энциклопедия древних городов.

Об этом главному редактору «7info» Надежде Майоровой рассказала директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина.

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