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Власть и политика

В Рязанском регионе создано 26 библиотек нового поколения — Павел Малков

Анастасия Мериакри
Фото: Правительство Рязанской области

В рамках рабочего визита в Рязанскую область статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева и Губернатор Павел Малков приняли участие в открытии обновленного филиала №15 МБУК «Центральная библиотечная система г. Рязани», модернизированного в рамках национального проекта «Семья».

С открытием модельной библиотеки жителей микрорайона Приокский и сотрудников учреждения в видеообращении поздравила Министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что ведомством уделяется большое внимание развитию библиотечной отрасли.

«С 2025 года пространства обновляются в рамках национального проекта «Семья». Это открывает много возможностей для создания современной инфраструктуры и укрепления духовно-нравственных ценностей», – сказала Ольга Любимова.

Губернатор Павел Малков отметил, что регион активно участвовал в национальном проекте «Культура», что позволило создать 26 библиотек нового поколения. В 2025 году эта работа ведется по нацпроекту «Семья». Благодаря федеральной поддержке будет открыто еще 4 модернизированных учреждения.

«Многое удается сделать благодаря тесному взаимодействию с Минкультуры РФ и участию в реализации национальных проектов. С появлением обновленных учреждений открываются новые возможности для сотрудников и посетителей. Модельная библиотека становится центром притяжения для жителей микрорайона. Здесь можно не только взять книги, а интересно провести время, обогатить знания в разных направлениях, – подчеркнул Павел Малков. – Продолжим и дальше развивать библиотечную сферу Рязанской области. Постепенно каждая библиотека должна прийти к такому высокому стандарту».

По словам статс-секретаря – заместителя Министра культуры РФ Жанны Алексеевой, по всей России в рамках нацпроекта «Семья» будет создано более 1200 библиотек, одну из первых открыли в нашем регионе.

«Рязанская область – один из лидеров в развитии библиотечного дела в стране и открытии модельных библиотек в ЦФО. Работа ведется при поддержке федерального центра и Правительства области. Такое сотрудничество всех уровней власти дает возможность читателям получать новые пространства. Модельные библиотеки привлекают школьников и студентов, приобщают целые семьи к чтению и осознанному досугу. Здесь соединяются традиции и инновации, чтобы предоставить каждому человеку возможности для развития и творчества. Благодаря модернизации в рамках нацпроекта «Семья» в вашей библиотеке прошли масштабные изменения. Теперь это пространство, где каждый найдет свою книгу и свое призвание. Одним из ключевых направлений работы библиотеки стало героико-патриотическое воспитание молодежи. Отрадно, что эта деятельность на достойном уровне продолжится уже в обновленном пространстве», – сказала она.

Павел Малков и Жанна Алексеева осмотрели обновленное учреждение культуры, где реализована новая концепция «СВОЯ библиотека». Посетили центр книги и чтения, информационный зал, книгохранилище и др. Благодаря участию в федеральном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», в 2025 году проведен капитальный ремонт помещений, создано комфортное многофункциональное пространство для чтения, работы и творческих занятий, приобретено современное компьютерное, звуковое и фотооборудование, интерактивная панель, графические планшеты. Также значительно обновлен книжный фонд, закуплено более 4000 новых книг, сегодня он в целом включает более 24 тыс. изданий. На модернизацию было выделено более 8 млн рублей, большая часть – средства федерального бюджета. Читатели также получили доступ к фонду Президентской библиотеки и другим электронным ресурсам.

В Рязанском регионе создано 26 библиотек нового поколения - Павел Малков Губернатор Павел Малков отметил, что регион активно участвовал в национальном проекте «Культура», что позволило создать 26 библиотек нового поколения. В 2025 году эта работа ведется по нацпроекту «Семья». Благодаря федеральной поддержке будет открыто еще 4 модернизированных учреждения.
В Рязанском регионе создано 26 библиотек нового поколения - Павел Малков Губернатор Павел Малков отметил, что регион активно участвовал в национальном проекте «Культура», что позволило создать 26 библиотек нового поколения. В 2025 году эта работа ведется по нацпроекту «Семья». Благодаря федеральной поддержке будет открыто еще 4 модернизированных учреждения.
В Рязанском регионе создано 26 библиотек нового поколения - Павел Малков Губернатор Павел Малков отметил, что регион активно участвовал в национальном проекте «Культура», что позволило создать 26 библиотек нового поколения. В 2025 году эта работа ведется по нацпроекту «Семья». Благодаря федеральной поддержке будет открыто еще 4 модернизированных учреждения.
В Рязанском регионе создано 26 библиотек нового поколения - Павел Малков Губернатор Павел Малков отметил, что регион активно участвовал в национальном проекте «Культура», что позволило создать 26 библиотек нового поколения. В 2025 году эта работа ведется по нацпроекту «Семья». Благодаря федеральной поддержке будет открыто еще 4 модернизированных учреждения.
В Рязанском регионе создано 26 библиотек нового поколения - Павел Малков Губернатор Павел Малков отметил, что регион активно участвовал в национальном проекте «Культура», что позволило создать 26 библиотек нового поколения. В 2025 году эта работа ведется по нацпроекту «Семья». Благодаря федеральной поддержке будет открыто еще 4 модернизированных учреждения.
В Рязанском регионе создано 26 библиотек нового поколения - Павел Малков Губернатор Павел Малков отметил, что регион активно участвовал в национальном проекте «Культура», что позволило создать 26 библиотек нового поколения. В 2025 году эта работа ведется по нацпроекту «Семья». Благодаря федеральной поддержке будет открыто еще 4 модернизированных учреждения.
В Рязанском регионе создано 26 библиотек нового поколения - Павел Малков Губернатор Павел Малков отметил, что регион активно участвовал в национальном проекте «Культура», что позволило создать 26 библиотек нового поколения. В 2025 году эта работа ведется по нацпроекту «Семья». Благодаря федеральной поддержке будет открыто еще 4 модернизированных учреждения.
В Рязанском регионе создано 26 библиотек нового поколения - Павел Малков Губернатор Павел Малков отметил, что регион активно участвовал в национальном проекте «Культура», что позволило создать 26 библиотек нового поколения. В 2025 году эта работа ведется по нацпроекту «Семья». Благодаря федеральной поддержке будет открыто еще 4 модернизированных учреждения.
В Рязанском регионе создано 26 библиотек нового поколения - Павел Малков Губернатор Павел Малков отметил, что регион активно участвовал в национальном проекте «Культура», что позволило создать 26 библиотек нового поколения. В 2025 году эта работа ведется по нацпроекту «Семья». Благодаря федеральной поддержке будет открыто еще 4 модернизированных учреждения.
В Рязанском регионе создано 26 библиотек нового поколения - Павел Малков Губернатор Павел Малков отметил, что регион активно участвовал в национальном проекте «Культура», что позволило создать 26 библиотек нового поколения. В 2025 году эта работа ведется по нацпроекту «Семья». Благодаря федеральной поддержке будет открыто еще 4 модернизированных учреждения.
В Рязанском регионе создано 26 библиотек нового поколения - Павел Малков Губернатор Павел Малков отметил, что регион активно участвовал в национальном проекте «Культура», что позволило создать 26 библиотек нового поколения. В 2025 году эта работа ведется по нацпроекту «Семья». Благодаря федеральной поддержке будет открыто еще 4 модернизированных учреждения.

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