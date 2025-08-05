В Рязанском регионе создано 26 библиотек нового поколения — Павел Малков

В рамках рабочего визита в Рязанскую область статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева и Губернатор Павел Малков приняли участие в открытии обновленного филиала №15 МБУК «Центральная библиотечная система г. Рязани», модернизированного в рамках национального проекта «Семья».
С открытием модельной библиотеки жителей микрорайона Приокский и сотрудников учреждения в видеообращении поздравила Министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что ведомством уделяется большое внимание развитию библиотечной отрасли.
Губернатор Павел Малков отметил, что регион активно участвовал в национальном проекте «Культура», что позволило создать 26 библиотек нового поколения. В 2025 году эта работа ведется по нацпроекту «Семья». Благодаря федеральной поддержке будет открыто еще 4 модернизированных учреждения.
По словам статс-секретаря – заместителя Министра культуры РФ Жанны Алексеевой, по всей России в рамках нацпроекта «Семья» будет создано более 1200 библиотек, одну из первых открыли в нашем регионе.
Павел Малков и Жанна Алексеева осмотрели обновленное учреждение культуры, где реализована новая концепция «СВОЯ библиотека». Посетили центр книги и чтения, информационный зал, книгохранилище и др. Благодаря участию в федеральном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», в 2025 году проведен капитальный ремонт помещений, создано комфортное многофункциональное пространство для чтения, работы и творческих занятий, приобретено современное компьютерное, звуковое и фотооборудование, интерактивная панель, графические планшеты. Также значительно обновлен книжный фонд, закуплено более 4000 новых книг, сегодня он в целом включает более 24 тыс. изданий. На модернизацию было выделено более 8 млн рублей, большая часть – средства федерального бюджета. Читатели также получили доступ к фонду Президентской библиотеки и другим электронным ресурсам.