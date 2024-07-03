В Рязанской областной Думе подвели итоги весенней сессии

Депутаты Рязанской областной Думы в среду, 3 июля, подвели итоги весенней сессии. Всего за этот период принято 53 закона.

В выступлении глава регионального парламента Аркадий Фомин напомнил, что в Год семьи Президентом РФ поставлена задача – особое внимание уделить защите материнства и детства. На федеральном уровне был утвержден единый статус многодетных семей и перечень мер социальной поддержки.

– Наш регион также ведет работу в этом направлении. В весеннюю сессию мы законодательно закрепили ряд инициатив по поддержке многодетных семей. Для большинства действующих льгот был снят критерий нуждаемости. Это, в частности, касается выдачи лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет, оплаты в первоочередном порядке стоимости путевок в организации отдыха детей. Также установлены дополнительные бессрочные меры поддержки такие, как бесплатное посещение музеев, первоочередное получение документов и посещение поликлиник, – подчеркнул председатель областной Думы. – Кроме того, депутаты приняли закон, освобождающий от уплаты транспортного налога одного из родителей ребенка-инвалида.

Безусловным приоритетом Аркадий Фомин назвал поддержку участников специальной военной операции и их близких:

– Все жители Рязанской области принимают посильное участие в приближении общей победы. Хочу поблагодарить и своих коллег-депутатов, которые ведут системную работу: собирают гуманитарные грузы, сами доставляют их в зону СВО и мирным жителям освобожденных территорий. На сегодняшний день в Рязанской области действуют более 100 мер поддержки, из них – 49 региональных. На встречах с бойцами, их семьями мы обсуждаем, как они реализуются, какие вопросы возникают.

Спикер регионального парламента акцентировал внимание на работе, которая велась над областным бюджетом в период весенней сессии:

– Депутаты оперативно принимали решения о распределении поступивших федеральных средств. Дополнительное финансирование было направлено на создание системы долговременного ухода, строительство школы для одаренных детей, льготное лекарственное обеспечение, выплаты медицинским работникам, развитие социальной сферы, туризма, модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, реализацию адресной программы переселения граждан из аварийного жилого фонда, благоустройство общественных территорий, повышение инвестиционной привлекательности региона, а также создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем.

В числе значимых вопросов, рассмотренных депутатами, Аркадий Фомин выделил проект федерального закона, предполагающий изменения налоговой системы России. Представители всех политических фракций в Рязанской областной Думе поддержали новую концепцию налогового законодательства, разработанную Правительством страны.

Парламентарии также вернулись к проблеме так называемых «наливаек». Были утверждены поправки в законодательство, устанавливающие ограничения продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.

– В Рязанской области активно идет процесс объединения муниципальных районов в муниципальные округа, поэтому мы продолжили работу над формированием соответствующей законодательной базы. Пример пилотных муниципалитетов, в которых преобразования уже завершены, показал более высокую эффективность управления территориями и возможность равномерного распределения бюджетных средств, – сообщил Аркадий Фомин.

Говоря о дальнейших планах, председатель областной Думы заявил о необходимости держать на контроле вопрос о состоянии региональной энергосистемы:

– Частые аварийные отключения электричества вызывают справедливое недовольство жителей. О важности данной темы неоднократно заявлял и губернатор Павел Малков. Мы должны проанализировать тарифную составляющую и хозяйственную деятельность организаций, эксплуатирующих сети. Предлагаю привлечь специалистов контрольно-счетной палаты, представителей администрации областного центра и Рязанской городской Думы.

В завершение Аркадий Фомин отметил, что, несмотря на перерыв в пленарных заседаниях, работа регионального парламента не останавливается:

– Идет активная подготовка к осенней сессии. Продолжается текущая деятельность комитетов Думы, рассматриваются обращения граждан. У нас в округах строятся объекты в рамках национальных проектов, по программе поддержки местных инициатив. Уважаемые коллеги, рассчитываю, что мы и дальше будем держать под строгим депутатским контролем качество и сроки выполнения проводимых мероприятий. Желаю всем успехов и дальнейшей плодотворной работы!