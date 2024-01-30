В Рязанской области за сутки выявлено 8148 нарушений ПДД

За минувшие сутки в ДТП на дорогах Рязанской области люди не пострадали, сообщает утром 30 января пресс-служба регионального УМВД.

Инспекторы выявили 8148 нарушений ПДД, в том числе задержаны 4 нетрезвых водителя, 1 водитель пройти медосвидетельствование отказался.

В регионе произошло 43 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам.

Выявлено 84 нарушения, связанные с управлением «тонированным» автомобилем, трижды нарушили ПДД пешеходы.

16 нарушений допустили водители грузовых автомобилей, 14 — водители автобусов.