Четверг, 20 июня, 2024

В Рязанской области увеличат величину прожиточного минимума

Автор: 7info

Опубликовано

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

В Рязанской области в 2025 году планируется увеличить величину прожиточного минимума. Проект постановления опубликован на сайте правительства региона.

Планируется установить прожиточный минимум на душу населения в размере 15 тыс 782 рублей. В 2024 году он составляет 13 тыс 576 рублей. Таким образом, прожиточный минимум вырастет на 2 тыс 206 рублей.

Также устанавливаются размеры прожиточного минимума для различных категорий:

для трудоспособного населения — 17 202 рубля,

для пенсионеров — 13 573 рубля,

для детей — 15 309 рублей.

Величина прожиточного минимума учитывается при назначении различных социальных выплат и пособий.

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