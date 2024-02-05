В Рязанской области проиндексировано на 7,4% более 40 соцвыплат и пособий

Об индексации с 1 февраля на 7,4% различных детских и социальных выплат жителям региона рассказала заместитель управляющего ОСФР по Рязанской области Ирина Шитова в ходе прямого эфира на официальной странице правительства региона, который состоялся 31 января.
Увеличился и размер материнского капитала. С 1 февраля его размер на первого ребенка вырос до 630 тысяч рублей, а на второго — до 833 тысяч.
Все повышения ОСФР по Рязанской области провело беззаявительно, поэтому рязанцам не нужно было никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.