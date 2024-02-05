В Рязанской области проиндексировано на 7,4% более 40 соцвыплат и пособий

Об индексации с 1 февраля на 7,4% различных детских и социальных выплат жителям региона рассказала заместитель управляющего ОСФР по Рязанской области Ирина Шитова в ходе прямого эфира на официальной странице правительства региона, который состоялся 31 января.

— С 1 февраля ОСФР по Рязанской области проиндексировало на 7,4% ряд пособий и социальных выплат. Например, увеличилась единовременная выплата при рождении ребенка. С 1 февраля она составляет 24,6 тысячи рублей. Кроме того, региональное Отделение фонда увеличило ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, единовременное пособие по беременности и родам и другие социальные выплаты, — сообщила Ирина Шитова.

Увеличился и размер материнского капитала. С 1 февраля его размер на первого ребенка вырос до 630 тысяч рублей, а на второго — до 833 тысяч.

— Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались средствами сертификата. Для таких семей сумма выросла на 43,4 тысячи рублей. Если оформлен материнский капитал на второго ребенка, и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тысячи, — отметила Ирина Шитова.

Все повышения ОСФР по Рязанской области провело беззаявительно, поэтому рязанцам не нужно было никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.