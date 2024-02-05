Понедельник, 5 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области проиндексировано на 7,4% более 40 соцвыплат и пособий

7info
Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay
spot_img

Об индексации с 1 февраля на 7,4% различных детских и социальных выплат жителям региона рассказала заместитель управляющего ОСФР по Рязанской области Ирина Шитова в ходе прямого эфира на официальной странице правительства региона, который состоялся 31 января.

— С 1 февраля ОСФР по Рязанской области проиндексировало на 7,4% ряд пособий и социальных выплат. Например, увеличилась единовременная выплата при рождении ребенка. С 1 февраля она составляет 24,6 тысячи рублей. Кроме того, региональное Отделение фонда увеличило ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, единовременное пособие по беременности и родам и другие социальные выплаты, — сообщила Ирина Шитова.

Увеличился и размер материнского капитала. С 1 февраля его размер на первого ребенка вырос до 630 тысяч рублей, а на второго — до 833 тысяч.

— Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались средствами сертификата. Для таких семей сумма выросла на 43,4 тысячи рублей. Если оформлен материнский капитал на второго ребенка, и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тысячи, — отметила Ирина Шитова.

Все повышения ОСФР по Рязанской области провело беззаявительно, поэтому рязанцам не нужно было никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Сети сообщили о затопленной женской раздевалке в рязанской школе

Новости Рязани
Видео подписчицы опубликовала группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».

В рязанском ТРЦ «М5 Молл» открыли ещё два новых магазина

Новости Рязани
В феврале в ТРЦ начали работы два магазина: профессиональной косметики Estel и магазин женской одежды Ailin.

Составлен рейтинг управляющих компаний Рязанской области по итогам 2023 года

Новости Рязани
Рейтинг управляющих компаний Рязанской области проводится начиная с 4 квартала 2022 года, годовой рейтинг управляющих компаний формируется впервые.

За неделю в Рязанской области случилось 15 пожаров, погиб человек

Новости Рязани
Огнем уничтожено и повреждено 10 строений и 2 единицы техники. На пожарах спасено 5 человек, эвакуировано 3 человека, погиб 1 человек.

Житель Рязанской области выиграл в гослотерею «Рапидо» более 6,5 млн рублей

Новости Рязани
Участник еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Возможно, он или она еще не знает о своем везении.