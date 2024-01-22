В Рязанской области после обращений жителей отремонтировали несколько дорог

В рамках нацпроекта нацпроекта «Безопасные качественные дороги в 2023 году в Рязанской области по просьбам жителей отремонтировали несколько региональных дорог.

За год в официальные аккаунты социальных сетей и платформу обратной связи регионального минтранса поступило около 6 тысяч обращений, в которых представители общественности и жители отдельных районов просили обратить внимание на состояние той или иной автодороги.

Так, после обращения жителей ремонт прошел на участке дороги Горлово — Нагиши — Клекотки — граница Тульской области. В Спасском районе завершился капитальный ремонт дорог Веретье — Кидусово — Бельское и Федотьево — Веретье. Обе дороги имеют высокую социальную значимость, так как по ним пролегает школьный маршрут.

Также в 2023 году отремонтировали дорогу, ведущую от трассы Калуга — Тула — Михайлов — Рязань к селу Бахмачеево, которая является единственным асфальтированным подъездом к ряду населенных пунктов: Подвязье, Киселево, Насурово, Бахмачеево. Кроме того, она ведет к двум школам и научному агроинженерному центру.

В Рыбном отремонтировали дорогу на улице Вокзальной, а в Клепиковском районе отремонтировали более 15 километров полотна на участке Тума — Малахово — Колесниково — Акулово. Работы продолжат в дальнейшем.

Всего за время реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области отремонтировали более 1000 километров дорог, сообщает минтранс региона.