Рязанцам объяснили, как вывести деньги из кошельков маркетплейсов

Сразу несколько потребителей обратились в региональное отделение Банка России с вопросом, как вывести средства, если передумал что-либо покупать на маркетплейсе. Рязанцы жалуются, что не могут вернуть деньги, которые ранее перевели в онлайн-кошельки.

Платформы для электронной торговли часто предлагают скидки при оплате из такого кошелька, созданного в собственной системе.

«Юридически это электронные деньги, операторами же сделки выступают банки, связанные с конкретными маркетплейсами. При регистрации на площадке человеку автоматически открывают онлайн-кошелек, на который он может перевести средства из любого другого банка, например, через Систему быстрых платежей», — пояснил заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин.

Большинство пользователей не обращают внимания, что по умолчанию это анонимный электронный кошелек, открытый без идентификации клиента. Он не требует дополнительной информации о покупателе. По таким кошелькам установлены лимиты по разовым платежам и обороту за месяц, и основная часть потребителей за эти лимиты не выходит. Но есть и еще одна особенность — вывести деньги из анонимного кошелька нельзя. Получить возможность для возврата денег на карту можно после прохождения процедуры хотя бы упрощенной идентификации. Для нее обычно требуется подтверждение через «Госуслуги».

Эксперт Банка России также напомнил о базовых правилах безопасности при покупках в интернете. Следует убедиться, что данные вводятся именно на оригинальном сайте маркетплейса или в его официальном приложении, а не на фишинговой копии. Если для оплаты потребитель использует карту, не нужно привязывать к аккаунту основной счет со своими сбережениями. Лучше выпустить отдельную карту и переводить на нее деньги непосредственно перед покупкой. Также необходимо установить на телефон или компьютер антивирусную программу и своевременно обновлять базу данных.