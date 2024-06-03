Понедельник, 3 июня, 2024

В Рязанской области обнаружили более 70 килограммов некачественной молочной продукции

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям

В Рязанской области обнаружили обезличенную молочную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В мае 2024 года специалисты отдела ветеринарного контроля и надзора управления внепланово выехали на проверку предприятия в Рыбновский район. Здесь они обнаружили молочную продукцию, на которой не было сведений об изготовителе, дате изготовления и сроке годности. В связи с этим невозможно сопоставить данную продукцию с документами, подтверждающими ее безопасность.

Также специалисты управления обнаружили рядом с доброкачественной продукцией молочку с истекшим сроком годности. Ее общий вес составил более 70 кг.

Сообщается, что просроченные продукты утилизировали в полном объеме. В отношении виновных лиц будут приняты меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

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