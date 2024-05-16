Четверг, 16 мая, 2024

В Рязанской области объём бытовых услуг вырос на 14% до 1,7 млрд рублей

Автор: 7info

Опубликовано

В I квартале 2024 года населению Рязанской области было оказано платных услуг на сумму 21,3 млрд рублей, сообщили в Рязаньстате.

На 27% выросли объемы услуг почтовой связи и курьерской доставки, а также специализированных коллективных средств размещения, на 24% — услуги в области информационно-коммуникационных технологий, на 18% — медицинские, на 17% — транспортные, на 14% — учреждений культуры. Объемы ветеринарных услуг, как и физической культуры и спорта, снизились на 7%, телекоммуникационных услуг — на 2%.

В общем объеме платных услуг жилищно-коммунальные составляют 46%, телекоммуникационные — 14%, медицинские — 10%, бытовые — 8%, транспортные — 6%, услуги системы образования — 5%.

По сравнению с I кварталом 2023 года объем бытовых услуг вырос на 14% до 1,7 млрд рублей. В его структуре 43% приходилось на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 20% — на парикмахерские и косметические услуги, 10% — на ремонт и строительство жилья и других построек.

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