В Рязанской области ищут пропавшего мужчину.

Рогулькина Максима Евгеньевича 1988 года рождения ищут на территориях г. Алексин, Алексинского района Тульской области, Рязанской области, г. Белев, Белевского района Тульской области.

Фото пропавшего человека разместил ПО «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза зелёно-голубые.

Одежда: тёмно-синяя рабочая форма, зелёные резиновые сапоги.

Местонахождение мужчины неизвестно с 3 июля.