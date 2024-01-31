Среда, 31 января, 2024
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В Рязанской области благоустроят 28 общественных пространств

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Фото: правительство Рязанской области
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В 2024 году в Рязанской области благоустроят 28 общественных пространств в 18 муниципалитетах. Об этом сказал губернатор региона Павел Малков.

Благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда» ожидается в Рязани, Касимове, Новомичуринске, Скопине, Сасове, Александро-Невском, Кораблине, Михайлове, Рыбном, Ряжске, Сараях, Спасске, Спас-Клепиках, Шацке и Шилове.

Объекты, где пройдет реконструкция, выбрали сами жители в ходе онлайн-голосования. Малков отметил важность того, что местное население имеет возможность самостоятельно решать, каким хочет видеть свой город или село:

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе создаются и обновляются парки, пешеходные улицы, детские и спортивные площадки по всему региону.

Всего за пять лет в Рязанском регионе благоустроили более 170 общественных пространств, сообщает облправительство.

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