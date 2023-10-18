Среда, 18 октября, 2023
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В Рязани уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 11,4%

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

За 9 месяцев 2023 года в Рязани снизился уровень заболеваемости туберкулезом.

Об этом было сказано на заседании городской межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Отмечается, что по Рязанской области уровень эпидемиологических показателей по туберкулезу достиг минимума за многолетний период наблюдений.

Что касается Рязани, то за 9 месяцев 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 11,4%.

Снижение наблюдается и у детей, и у взрослых, сообщает городская администрация.

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