В Рязани уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 11,4%

За 9 месяцев 2023 года в Рязани снизился уровень заболеваемости туберкулезом.

Об этом было сказано на заседании городской межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Отмечается, что по Рязанской области уровень эпидемиологических показателей по туберкулезу достиг минимума за многолетний период наблюдений.

Что касается Рязани, то за 9 месяцев 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 11,4%.

Снижение наблюдается и у детей, и у взрослых, сообщает городская администрация.