В Рязани стартует проект «Спортивные выходные-2022»

4 июня стартует проект управления по физической культуре и массовому спорту «Спортивные выходные-2022». В течение трех летних месяцев в парках Рязани под руководством квалифицированных инструкторов фитнес-центров будут проходить бесплатные физкультурно-оздоровительные мероприятия для жителей города.

ЦПКиО:

— вторник, четверг, воскресенье:

10.00 — на площадке у «Зеленого театра» проводятся занятия для людей старшего поколения 65+;

— суббота:

8.30 — на площадке у «Зеленого театра» стартует парковый забег;

10.00 – гимнастика (площадка Роснефть);

11.00 — фитнес-бокс (площадка Роснефть).

ЛЕСОПАРК:

— суббота:

9.30 — 4 ореховые мили;

— воскресенье:

9.00 – зарядка (площадка «Под мостом»).

ПАРК имени Ю.А. ГАГАРИНА:

— суббота:

9.00 — скандинавская ходьба;

10.00 — общая физическая подготовка для детей (7-18 лет);

11.00 — зарядка;

12.00 — Dance mix;

12.30 — растяжка.