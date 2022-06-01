В Рязани стартует проект «Спортивные выходные-2022»

4 июня стартует проект управления по физической культуре и массовому спорту «Спортивные выходные-2022». В течение трех летних месяцев в парках Рязани под руководством квалифицированных инструкторов фитнес-центров будут проходить бесплатные физкультурно-оздоровительные мероприятия для жителей города.
ЦПКиО:
— вторник, четверг, воскресенье:
10.00 — на площадке у «Зеленого театра» проводятся занятия для людей старшего поколения 65+;
— суббота:
8.30 — на площадке у «Зеленого театра» стартует парковый забег;
10.00 – гимнастика (площадка Роснефть);
11.00 — фитнес-бокс (площадка Роснефть).
ЛЕСОПАРК:
— суббота:
9.30 — 4 ореховые мили;
— воскресенье:
9.00 – зарядка (площадка «Под мостом»).
ПАРК имени Ю.А. ГАГАРИНА:
— суббота:
9.00 — скандинавская ходьба;
10.00 — общая физическая подготовка для детей (7-18 лет);
11.00 — зарядка;
12.00 — Dance mix;
12.30 — растяжка.