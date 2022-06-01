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Среда, 1 июня, 2022

В Рязани стартует проект «Спортивные выходные-2022»

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В Рязани стартует проект «Спортивные выходные-2022»

4 июня стартует проект управления по физической культуре и массовому спорту «Спортивные выходные-2022». В течение трех летних месяцев в парках Рязани под руководством квалифицированных инструкторов фитнес-центров будут проходить бесплатные физкультурно-оздоровительные мероприятия для жителей города.

ЦПКиО:

— вторник, четверг, воскресенье:

10.00 — на площадке у «Зеленого театра» проводятся занятия для людей старшего поколения 65+;

— суббота:

8.30 — на площадке у «Зеленого театра» стартует парковый забег;
10.00 – гимнастика (площадка Роснефть);
11.00 — фитнес-бокс (площадка Роснефть).

ЛЕСОПАРК:

— суббота:

9.30 — 4 ореховые мили;

— воскресенье:

9.00 – зарядка (площадка «Под мостом»).

ПАРК имени Ю.А. ГАГАРИНА:

— суббота:

9.00 — скандинавская ходьба;
10.00 — общая физическая подготовка для детей (7-18 лет);
11.00 — зарядка;
12.00 — Dance mix;
12.30 — растяжка.

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